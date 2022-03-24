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Энергосистема выдержала атаки россиян и обстрелы инфраструктуры, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинская энергосистема продолжает функционировать и обеспечивать электроэнергию всех потребителей несмотря на постоянные обстрелы инфраструктуры со стороны российских оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в эфире американского телеканала FOX Business.

"Несмотря на все атаки, российское вторжение, захват двух АЭС, и уничтожение одной угольной электростанции, нам удалось сохранить стабильность нашей энергетической системы", - сказал он.

Тимченко добавил, что ремонтные бригады компании круглосуточно восстанавливают электроснабжение населенных пунктов, которые обесточены из-за обстрелов оккупантов.

"У нас нет никаких сомнений, что мы победим в этой войне. Не только в военном плане, а также обеспечивая тепло- и электроснабжения украинцам, восстанавливая энергосистему и сохраняя ее стабильную работу", - подчеркнул Тимченко.

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Максим ТимченкоДТЭК