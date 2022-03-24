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Енергосистема витримала атаки росіян і обстріли інфраструктури, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Українська енергосистема продовжує функціонувати та забезпечувати електроенергію всіх споживачів попри на постійні обстріли інфраструктури з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в ефірі американського телеканалу FOX Business.

"Не зважаючи на всі атаки, російське вторгнення, захоплення двох АЕС, та знищення однієї вугільної електростанції, нам вдалося зберегти стабільність нашої енергетичної системи", - сказав він.

Тімченко додав, що ремонтні бригади компанії цілодобово відновлюють електропостачання населених пунктів, які знеструмлені через обстріли окупантів.

"У нас нема ніяких сумнівів, що ми переможемо в цій війні. Не тільки у військовому плані, а також забезпечуючи тепло- та електропостачання українцям, відновлюючи енергосистему та зберігаючи її стабільну роботу", - наголосив Тімченко.

Війна Росії проти України триває двадцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Максим ТимченкоДТЕК