Енергосистема України працює без відключень четвертий день поспіль: завдяки чому це можливо

У середу, 15 лютого, четверту добу поспіль енергосистема працюватиме з нульовим дефіцитом. Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
"Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більше половини обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел".
Водночас, за його словами, в Одеській області у зв’язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.
"На жаль, через ворожі обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено м. Куп’янськ та прилеглі райони", - повідомив міністр.
Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.