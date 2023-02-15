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Енергосистема України працює без відключень четвертий день поспіль: завдяки чому це можливо

Фото: відключення світла 15 лютого не плануються
Автор: Олександр Білоус

У середу, 15 лютого, четверту добу поспіль енергосистема працюватиме з нульовим дефіцитом. Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більше половини обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел".

Водночас, за його словами, в Одеській області у зв’язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.

"На жаль, через ворожі обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено м. Куп’янськ та прилеглі райони", - повідомив міністр.

Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.

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АЕСвідключеня світла