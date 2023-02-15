Энергосистема Украины работает без отключений четвертый день: благодаря чему это возможно

В среду, 15 февраля, четвертые сутки подряд энергосистема будет работать с нулевым дефицитом. Сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
"Работают все 9 энергоблоков АЭС, обеспечивая более половины объемов производимой электроэнергии в Украине. Благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников".
В то же время, по его словам, в Одесской области в связи с ремонтом сетевой инфраструктуры возможны стабилизационные отключения.
"К сожалению, из-за вражеских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены г. Купянск и близлежащие районы", - сообщил министр.
Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.