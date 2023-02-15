RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергосистема Украины работает без отключений четвертый день: благодаря чему это возможно

Фото: отключение света 15 февраля не планируется
Автор: Александр Белоус

В среду, 15 февраля, четвертые сутки подряд энергосистема будет работать с нулевым дефицитом. Сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Работают все 9 энергоблоков АЭС, обеспечивая более половины объемов производимой электроэнергии в Украине. Благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников".

В то же время, по его словам, в Одесской области в связи с ремонтом сетевой инфраструктуры возможны стабилизационные отключения.

"К сожалению, из-за вражеских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены г. Купянск и близлежащие районы", - сообщил министр.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭСвідключеня світла