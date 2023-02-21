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Енергосистема України працює з резервом, але є пошкодження ліній, - Галущенко

Фото: на заході та у центрі України є пошкодження ліній електропередач через негоду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 21 лютого, енергосистема України працює стабільно з резервом. Проте у західних та центральних областях є пошкодження через негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів. При цьому в Україні є достатній резерв потужності для зростаючого попиту.

Проте міністр додав, що є пошкодження електромереж через сильні пориви вітру в центральних та західних регіонах. Найбільше - у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що через вітер у регіоні аварійно відключені 17 ЛЕП. У зв'язку з цим знеструмлені 57 населених пунктів, з них 27 - повністю, 30 - частково.

Він закликає не наближатися до місця обриву проводів ближче ніж на вісім метрів, оскільки можна отримати смертельний удар струмом.

Що кажуть в "Укренерго"

За даними енергетиків, сьогодні споживання електроенергії в Україні на рівні понеділка, дефіциту немає, імпорт зменшився. Ліміти споживання до областей не доводились. Проте можуть бути відключення світла, якщо споживання різко збільшиться.

Сьогодні заміри проводять у Київській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Тому там світло вимикати не будуть.

В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження.

Нагадаємо, у Харківській області без світла залишаються 35 тисяч абонентів.

Крім того, через російські обстріли у Херсонській області знеструмлені декілька населених пунктів.

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