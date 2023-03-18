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Енергосистема України працює без обмежень, відключення можливі у двох областях

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Україна, Субота 18 березня 2023 10:53
Енергосистема України працює без обмежень, відключення можливі у двох областях Фото: світло 18 березня можуть відключати в Житомирській та Київській областях (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У суботу, 18 березня, енергосистема України працює без обмежень для споживачів. У системі є запас потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії в усіх областях.

"Водночас через ремонтні роботи на об'єктах мереж можливі певні тимчасові обмеження постачання електроенергії в Житомирській та Київській областях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 березня у Києві та Київській області частково застосовували стабілізаційні відключення електроенергії через пошкодження мереж.

Житомирська область постраждала від останньої ракетної атаки Росії на Україну 9 березня.

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