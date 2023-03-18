Энергосистема Украины работает без ограничений, отключения возможны в двух областях

Фото: свет 18 марта могут отключаться в Житомирской и Киевской областях (Getty Images)

В субботу 18 марта энергосистема Украины работает без ограничений для потребителей. В системе есть запас мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии во всех областях. "В то же время из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях", - говорится в сообщении.