Энергосистема Украины работает без ограничений, отключения возможны в двух областях
В субботу 18 марта энергосистема Украины работает без ограничений для потребителей. В системе есть запас мощности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии во всех областях.
"В то же время из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 марта в Киеве и Киевской области частично применяли стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений сетей.
Житомирская область пострадала от последней ракетной атаки России в Украину 9 марта.
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