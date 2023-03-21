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Енергосистема України працює із резервом потужності, відключення можливі у двох регіонах

Фото: відключення світла можливі у Житомирській та Київській областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вівторок, 21 березня, енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності. Тривають ремонти у Житомирській та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу повідомив він.

Тому можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирської та Київської областей, додав міністр.

Нагадаємо, за останній тиждень у Києві та Київській області частково застосовували стабілізаційні відключення електроенергії через пошкодження мереж.

Житомирська область постраждала від останньої ракетної атаки Росії на Україну 9 березня.

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