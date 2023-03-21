Энергосистема Украины работает с резервом мощности, отключения возможны в двух регионах

Во вторник, 21 марта, энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. Продолжаются ремонты в Житомирской и Киевской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.
В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавшие в результате последнего массированного обстрела, сообщил он.
Потому возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирской и Киевской областей, добавил министр.
Напомним, за последнюю неделю в Киеве и Киевской области частично применяли стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений сетей.
Житомирская область пострадала от последней ракетной атаки России в Украину 9 марта.
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