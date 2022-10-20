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Энергосистема Украины, несмотря на атаки, позволит пройти зимний сезон, - прогноз НБУ

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Украина, Четверг 20 октября 2022 15:39
Энергосистема Украины, несмотря на атаки, позволит пройти зимний сезон, - прогноз НБУ Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк в своем базовом прогнозе предусматривает, что энергосистема Украины позволит пройти зимний сезон, несмотря на террористические атаки России. Но веерных отключений не избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube.

По его словам, несмотря на разрушение мощностей, "энергетическая система сможет довольно быстро восстанавливаться".

"Наш базовый прогноз базируется на том, что энергетическая система, несмотря на те потери, которые были понесені, на то, что мощность ее на сегодняшний день значительно ниже той нормы, которую наблюдалась до войны, она сможет обеспечить адекватное прохождение зимнего сезона, невзирая на возникновение значительного дефицита генерирующих мощностей, особенно в часы максимального потребления", - сказал он.

В то же время, отметил Николайчук, НБУ был вынужден внести в базовый прогноз то, что в течение зимы "у нас будут веерные отключения по всей стране".

Кроме того, из-за террористических атак на инфраструктуру НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины на четвертый квартал 2022 года.

Напомним, НБУ прогнозирует ослабление рисков безопасности с середины 2023 года.

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