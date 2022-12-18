UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергосистема України не може прийняти весь обсяг електрики з АЕС через пошкодження

Фото: АЕС не можуть видати всю енергію в енергосистему через пошкодження (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Українські АЕС поки не можуть видати весь обсяг виробленої електроенергії в мережу. Енергосистема не може прийняти таку кількість енергії через пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Станом на 13:00 всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють. Проте потужність двох блоків обмежують.

"Проте сумарну потужність двох блоків обмежують більш ніж на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури ще не відновили після обстрілів 16 грудня", - йдеться у повідомленні.

Атомні електростанції готові запуститися на повну потужність, коли інфраструктуру відновлять.

Нагадаємо, в "Укренерго" попередили, що сьогодні в Україні зросли обсяги споживання електроенергії, тому зберігається значний дефіцит потужностей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕСЕлектроенергіяЭнергоатом