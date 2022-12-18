Энергосистема Украины не может принять весь объем электричества из АЭС из-за повреждений

По состоянию на 13:00 все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают. Однако мощность двух блоков ограничивается.

"Однако суммарную мощность двух блоков ограничивают более чем 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от них весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры еще не восстановили после обстрелов 16 декабря", - говорится в сообщении.

Атомные электростанции готовы запуститься на полную мощность, когда инфраструктура будет восстановлена.

Напомним, в "Укрэнерго" предупредили, что сегодня в Украине выросли объемы потребления электроэнергии, поэтому сохраняется значительный дефицит мощностей.

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