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Энергосистема Украины в условиях боевых действий работает стабильно, - Укрэнерго

Автор: Александр Белоус

После трех полных суток работы в изолированном режиме и в условиях боевых действий энергосистема Украины работает стабильно. Частота поддерживается на уровне 50 Гц, обеспечиваются фактические объемы резервов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

Как отметили в пресс-службе, 27 февраля ночной минимум мощности потребления длился с 3:00 до 4:00 на уровне 11,5 ГВт, после чего начался рост. Утренний пик потребления пришелся на 10: 00 и составил 13,8 ГВт. По состоянию на 12: 00 27 февраля мощность потребления в энергосистеме составляет 13,6 ГВт.

На атомных станциях работают 9 из 15 блоков. Энергоблок №1 Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт, энергоблоки №5 и №6 - в холодном резерве. Всего на АЭС три энергоблока выведены в холодный резерв и три - в плановый ремонт. Суммарная нагрузка больших ТЭС на 12: 00 составляет 3,83 ГВт.

По данным Минэнерго, преимущественно из-за повреждения во время боевых действий обесточено более 3.4 тысячи трансформаторных подстанций, полностью или частично отключено от электроснабжения 415 населенных пунктов. В Киевской области количество отключений увеличивается вследствие ведения активных боевых действий. В то же время, в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях активно восстанавливают электроснабжение.

Напомним, 26 февраля в Министерстве энергетики Украины отказались от присоединения к энергосетям России и Беларуси после завершения работы в изолированном режиме.

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Укрэнерго