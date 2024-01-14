Енергоринок в багатомільярдних боргах через ручне втручання в енергоринок, - експерт
Проблема багатомільярдних боргів на ринку електроенергії України продовжуватиметься доти, доки з боку держави існуватиме ручне втручання в роботу енергоринку та накладання різного роду обмежень, які не дозволяють йому працювати ефективно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.
"На ринку електроенергії зараз шалені борги, себто мова йде десятки мільярдів гривень взаємозаборгованостей між "Енергоатомом", "Укренерго", обласними розподільчими компаніями, генеруючими компаніями", - говорить експерт.
За його словами, загальні суми боргів перевалили за 60 мільярдів гривень і продовжують збільшуватись.
"Джерелом цих боргів, перш за все, помилки в організації ринку, накладанні різного роду спеціальних обов'язків, коли компанії просто починають накопичувати шалені борги, як це було з "Енергоатомом" певний час. Також Гарантований покупець накопичує борги перед постачальниками відновлювальної електроенергії і так далі", - пояснив експерт.
Він зазначив, щоб вирішити проблему більшості боргів має бути проведена системна реформа енергоринку, яка б докорінно змінила організацію фінансових потоків на енергоринку і дала змогу нормально на ринкових засадах працювати галузі електроенергетики.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.
За даними "Укренерго", борги учасників ринку перед компанією складають близько 60 млрд грн, тоді як сама "Укренерго" заборгувала енергетичним компаніям близько 50 млрд грн.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.