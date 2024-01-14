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Енергоринок в багатомільярдних боргах через ручне втручання в енергоринок, - експерт

Неділя 14 січня 2024 18:49
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Енергоринок в багатомільярдних боргах через ручне втручання в енергоринок, - експерт Фото: енергоринок в багатомільярдних боргах через ручне втручання в енергоринок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Проблема багатомільярдних боргів на ринку електроенергії України продовжуватиметься доти, доки з боку держави існуватиме ручне втручання в роботу енергоринку та накладання різного роду обмежень, які не дозволяють йому працювати ефективно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

"На ринку електроенергії зараз шалені борги, себто мова йде десятки мільярдів гривень взаємозаборгованостей між "Енергоатомом", "Укренерго", обласними розподільчими компаніями, генеруючими компаніями", - говорить експерт.

За його словами, загальні суми боргів перевалили за 60 мільярдів гривень і продовжують збільшуватись.

"Джерелом цих боргів, перш за все, помилки в організації ринку, накладанні різного роду спеціальних обов'язків, коли компанії просто починають накопичувати шалені борги, як це було з "Енергоатомом" певний час. Також Гарантований покупець накопичує борги перед постачальниками відновлювальної електроенергії і так далі", - пояснив експерт.

Він зазначив, щоб вирішити проблему більшості боргів має бути проведена системна реформа енергоринку, яка б докорінно змінила організацію фінансових потоків на енергоринку і дала змогу нормально на ринкових засадах працювати галузі електроенергетики.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

За даними "Укренерго", борги учасників ринку перед компанією складають близько 60 млрд грн, тоді як сама "Укренерго" заборгувала енергетичним компаніям близько 50 млрд грн.

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енергетики Електроенергія
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