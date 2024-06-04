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На енергоринку зростають борги між його учасниками, - "Львівенергозбут"

Вівторок 04 червня 2024 11:20
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На енергоринку зростають борги між його учасниками, - "Львівенергозбут" Фото: на енергоринку зростають борги між його учасниками (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Ситуація із боргами перед постачальниками електроенергії в Україні за останні кілька місяців стала все серйознішою.

Про це заявив керівник "Львівенергозбут" Костянтин Ющак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Борги між учасниками ринку ростуть. Наприклад, гарантований покупець винен нам 680 мільйонів за цей рік і більше 2 мільярдів гривень за 2 роки загалом. Починаючи з березня ми не отримуємо банківських коштів, а лише взаємозаліки та "прогонки", які "Енергоатом" забирає собі назад. У березні все зупинилося", - сказав Ющак.

Він зазначив, що ще у вересні 2023 року Енергоатом обіцяв надати графік виплат боргу за 2023 рік. Натомість постачальники отримали відсутність графіку та наростання боргу.

"Велике прохання до комітету – вплинути на зміну ситуації. Щоб постачальники мали можливість розраховуватися як з операторами системи розподілу. А ті, в свою чергу, розраховувалися б з операторами системи постачання", - підкреслив Ющак.

Нагадаємо, у серпні 2023 року НАЕК "Енергоатом" зобов’язався покрити заборгованість за механізмом ПСО перед постачальниками універсальних послуг.

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Електроенергія
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