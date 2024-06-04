На энергорынке растут долги между его участниками, - "Львовэнергосбыт"

Ситуация с долгами перед поставщиками электроэнергии в Украине за последние несколько месяцев стала все более серьезной.

Об этом заявил руководитель "Львовэнергосбыт" Константин Ющак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Долги между участниками рынка растут. Например, гарантированный покупатель должен нам 680 миллионов за этот год и более 2 миллиардов гривен за 2 года в целом. Начиная с марта мы не получаем банковских средств, а только взаимозачеты и "прогонки", которые "Энергоатом" забирает себе назад. В марте все остановилось", - сказал Ющак.

Он отметил, что еще в сентябре 2023 года Энергоатом обещал предоставить график выплат долга за 2023 год. Поставщики получили отсутствие графика и нарастания долга.

"Большая просьба в комитет – повлиять на изменение ситуации. Чтобы поставщики могли рассчитываться как с операторами системы распределения. А те, в свою очередь, рассчитывались бы с операторами системы поставки", - подчеркнул Ющак.