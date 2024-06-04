ua en ru
Вт, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На энергорынке растут долги между его участниками, - "Львовэнергосбыт"

Вторник 04 июня 2024 11:20
UA EN RU
На энергорынке растут долги между его участниками, - "Львовэнергосбыт" Фото: на энергорынке растут долги между его участниками (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Ситуация с долгами перед поставщиками электроэнергии в Украине за последние несколько месяцев стала все более серьезной.

Об этом заявил руководитель "Львовэнергосбыт" Константин Ющак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Долги между участниками рынка растут. Например, гарантированный покупатель должен нам 680 миллионов за этот год и более 2 миллиардов гривен за 2 года в целом. Начиная с марта мы не получаем банковских средств, а только взаимозачеты и "прогонки", которые "Энергоатом" забирает себе назад. В марте все остановилось", - сказал Ющак.

Он отметил, что еще в сентябре 2023 года Энергоатом обещал предоставить график выплат долга за 2023 год. Поставщики получили отсутствие графика и нарастания долга.

"Большая просьба в комитет – повлиять на изменение ситуации. Чтобы поставщики могли рассчитываться как с операторами системы распределения. А те, в свою очередь, рассчитывались бы с операторами системы поставки", - подчеркнул Ющак.

Напомним, в августе 2023 года НАЭК "Энергоатом" обязался покрыть задолженность по механизму ПСО перед поставщиками универсальных услуг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Кому из украинцев за границей необходимо явиться в ТЦК: ответ Минобороны
Кому из украинцев за границей необходимо явиться в ТЦК: ответ Минобороны
DAILY
Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны