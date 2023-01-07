Энергорынки начали 2023 год с самого большого недельного падения за последние годы

Цены на сырую нефть, нефтепродукты и природный газ резко упали в новом году. Трейдеры пересмотрели краткосрочные опасения по поводу холодной погоды и нехватки поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлом году цены выросли из-за опасений, что Европа замерзнет из-за потери российского топлива, поскольку ОПЕК+ сократила добычу, а критически низкие запасы дистиллятов в США повысили вероятность ограничения экспорта топлива.

Эти опасения оказались преувеличенными, что привело к снижению цен. Европейские запасы газа значительно превышают сезонные нормы, Saudi Aramco на этой неделе снизила цены на нефть, поставляемую в Азию, а добыча стран-членов ОПЕК неожиданно выросла в прошлом месяце.

Более высокие, чем обычно, температуры в Соединенных Штатах и Европе также сократили потребность в газе и нефти для отопления.

Согласно данным Refinitiv Eikon, в первую неделю января стоимость природного газа в США упала примерно на 18%, что стало самым большим падением за всю историю наблюдений. Падение фьючерсов на дистилляты на 12% стало самым большим падением в начале года с 1991 года. Потребление дистиллятов обычно растет в связи со спросом на зимние сезоны.

Фьючерсы на американский сорт West Texas Intermediate, Brent и бензин в США показали самое большое недельное снижение в начале года с 2016 года: WTI упала на 7,4% до 73,77 долларов за баррель, Brent на 7,3% до 78,57 долларов за баррель, американский бензин - на 7,3%.

"Некоторые из наших самых больших опасений в 2022 году так и не оправдались", - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке.

По его словам, хотя резервные мощности ОПЕК ограничены, трейдеры видят дополнительные поставки из Гайаны, Бразилии и Канады.

"Январь 2023 года станет самым теплым началом за более чем 15 лет", - сообщили клиентам аналитики консалтинговой компании по энергетике EBW Analytics.

Призрак рецессии поднял новые вопросы о спросе. Разочаровывающие данные по занятости и производству в США, а также рост числа случаев COVID-19 в Китае усилили опасения по поводу глобальной рецессии, которая сократит спрос на топливо.

На прошлой неделе Китай поднял свои экспортные квоты на экспорт нефтепродуктов, сигнализируя о предстоящем ослаблении внутреннего спроса.

Пока рано говорить о том, восстановятся ли цены. По мнению аналитиков Goldman Sachs, нефтяная кривая может укрепиться по мере восстановления спроса и по мере того, как рынок будет работать за счет резервных мощностей ОПЕК. Банк прогнозирует, что в 2023 году Brent будет стоить в среднем 90 долларов за баррель по сравнению со 110 долларами ранее.