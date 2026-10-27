Енергонезалежність будинків у Києві: Кличко пояснив, як працює програма 70/30

Мер Києва розповів, що програма 70/30 спрямована на посилення енергонезалежності житлових будинків, що є одним з пунктів плану енергостійкості.

"Нині триває прийом заявок в межах конкурсу 70/30%. Нагадаю, план енергостійкості Києва, разом з масштабними проєктами з будівництва резервного живлення й теплопостачання, створення когенераційних систем, передбачає збільшення проєктів з енергостійкості житлових будинків", - повідомив він.

Сонячна електростанція та обладнання для енергонезалежності

Міський голова оглянув один з найбільших енергостійких житлових комплексів не тільки столиці, а й країни та розповів про переваги для мешканців.

Це ОСББ на лівому березі міста, що включає 3 будівлі загальною площею понад 30 тис. м кв.

"У межах міських програм там встановили 3 індивідуальні теплові пункти та інше обладнання, що рівномірно розподіляє тепло між усіма квартирами та економить щонайменше 20% тепла", - розповів Кличко.

Встановили також генератор на 9 кВт та одну з найбільших сонячних електростанцій (3 інвертори, акумулятор 135 кВт, 108 сонячних панелей), що забезпечує роботу ліфтів, ІТП, систем управління та освітлення місць загального користування не менше 15 годин поспіль.

ОСББ на лівому березі Києва скористався програмою 70/30 (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Крім того, за його словами, за допомогою міських програм в будинку замінили вікна і двері, а також 6 ліфтів. Зробили капремонт мереж з утепленням, модернізували систему освітлення зі встановленням датчиків руху.

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Наразі голова ОСББ подає заявку на виконання утеплення фасаду й планує отримати кредит від револьверного фонду.

Хто оплачує роботи та які результати отримують мешканці

Як зазначив Віталій Кличко, будинок є прикладом системного підходу, а також професійного управління.

"Це дозволило людям фактично оновити свої оселі, зробити їх більш енергостійкими, економічнішими та комфортними", - наголосив мер.

При цьому основну частину робіт - близько 70% - оплатило місто або гранти в межах державних програм.