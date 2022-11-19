Енергокомпанію Естонії атакували прокремлівські хакери. Прогнозують збій електропостачання

Сьогодні, 19 листопада, на енергетичну компанію Eesti Energia прокремлівські хакери здійснили масштабну кібератаку. Зачепили також сайт і мобільний додаток Eesti Energia, сайт та мобільний додаток Elektrilevi MARU - загалом під приціл кіберзлочинців потрапили п'ять естонських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонське видання ERR.ee .

Наразі через масштабну кібератаку не працюють електронні канали концерну Eesti Energia, у тому числі мережевої компанії Elektrilevi. Можливі збої у постачанні електроенергії.

Були атаковані також Міністерство економіки, Банк Естонії та EAS - система екстренного оповіщення. За даними департаменту державної інфосистеми (RIA), атаки прокремлівських злочинців були націлені також на підприємства та відомства Латвії, Польщі та України.

"Атаку успішно відбито, проблема вирішується спільно з партнерами, роботу клієнтських каналів буде відновлено за першої можливості. Приносимо вибачення за можливі незручності", - запевнив керівник відділу комерційних та інформаційних технологій Eesti Energia Ільмар Кяер.

Хоча атакували сайти певних організацій, за словами керівника відділу CERT-EE по роботі з кіберінцидентами RIA Тину Таммера, також може бути порушено надання деяких послуг.

"Ми спілкуємося з партнерами та сторонами, які зазнали атаки, і пропонуємо власні поради та підтримку. Ми стежимо за ситуацією і готові зробити свій внесок у подальший вирішення кіберінцидентів. Поточні атаки великі, але не такі масштабні та об'ємні, як ті, що обрушилися на Естонію навесні та влітку цьогоріч. Незважаючи на це, наслідки атаки можуть бути дуже масштабними залежно від мети", - сказав Таммер.

При цьому він наголосив, що дані клієнтів та ІТ-системи концерну захищені.

"Ми уважно стежимо за тим, що відбувається, і перевіряємо, щоб у світлі технологічно простих атак, що тривають, не сталося нічого серйознішого. Інших інцидентів поки не було, а через атаки було порушено лише роботу сайтів та окремих послуг", - додав він.

Таммер зазначив, що ніколи не можна з абсолютною впевненістю сказати, хто стоїть за атаками, але наявна інформація дозволяє припустити, що це прокремлівські кіберзлочинці.

"Наскільки нам відомо, в цей самий час атак зазнали компанії та установи в Латвії, Польщі та Україні. Цей список може бути не остаточним", - зауважив Таммер.