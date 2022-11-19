Энергокомпанию Эстонии атаковали прокремлевские хакеры. Прогнозируют сбой электроснабжения

Сегодня, 19 ноября, на энергетическую компанию Eesti Energia прокремлевские хакеры совершили масштабную кибератаку. Затронули также сайт и мобильное приложение Eesti Energia, сайт и мобильное приложение Elektrilevi MARU - всего под прицел киберпреступников попали пять эстонских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание ERR.ee.

Из-за масштабной кибератаки не работают электронные каналы концерна Eesti Energia, в том числе сетевой компании Elektrilevi. Возможны сбои в снабжении электроэнергией.

Были атакованы также Министерство экономики, Банк Эстонии и EAS - система экстренного оповещения. По данным департамента государственной инфосистемы (RIA), атаки прокремлевских преступников были нацелены также на предприятия и ведомства Латвии, Польши и Украины.

"Атака успешно отражена, проблема решается совместно с партнерами, работа клиентских каналов будет возобновлена при первой возможности. Приносим извинения за возможные неудобства", - заверил руководитель отдела коммерческих и информационных технологий Eesti Energia Ильмар Кяер.

Хотя атаковали сайты определенных организаций, по словам руководителя отдела CERT-EE по работе с киберинцидентами RIA Тина Таммера, также может быть нарушено предоставление некоторых услуг.

"Мы общаемся с партнерами и сторонами, подвергшимися атакам, и предлагаем собственные советы и поддержку. Мы следим за ситуацией и готовы внести свой вклад в дальнейшее решение киберинцидентов. Текущие атаки значительные, но не столь масштабные и объемные, как те, что обрушились на Эстонию весной и летом этого года. Несмотря на это, последствия атаки могут быть очень масштабными в зависимости от цели", - сказал Таммер.

При этом он подчеркнул, что данные клиентов и ИТ-системы концерна защищены.

"Мы внимательно следим за происходящим и проверяем, чтобы в свете продолжающихся технологически простых атак не произошло ничего более серьезного. Других инцидентов пока не было, а из-за атаки была нарушена только работа сайтов и отдельных услуг", - добавил он.

Таммер отметил, что никогда нельзя с абсолютной уверенностью сказать, кто стоит за атаками, но имеющаяся информация позволяет предположить, что это прокремлевские киберпреступники.

"Насколько нам известно, в это же время атаки подверглись компании и учреждения в Латвии, Польше и Украине. Этот список может быть не окончательным", - отметил Таммер.