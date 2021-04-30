Энергокомпания главы НКРЭКУ в 2020 сменила убыток прибылью

При этом выручка энергокомпании в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, сократилась почти в 2 раза - до 55 млн грн.

Валовая прибыль по итогу года составила почти 10 млн грн по сравнению с валовым убытком 2 млн грн в 2019 году.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, 9,16% компании "Трест Киевэлектромонтаж" принадлежало кипрской Deelack Investments Limited, совладельцем которой согласно официальной декларации является глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

"Трест Киевэлектромонтаж" специализируется на предоставлении услуг внешнего освещения и является одним из крупных подрядчиков коммунального предприятия "Киевгорсвет".

За последние годы компания получила госзаказ на освещение Киева на сумму 132 млн грн, что стало предметом уголовного расследования.

В 2020 году "Трест Киевэлектромонтаж" владела лицензией НКРЭКУ на торговлю электрической энергией, а также имела контракты с системным оператором "Укрэнерго", что подтверждается данными на сайте этой госкомпании.