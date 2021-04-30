Енергокомпанія голови НКРЕКП у 2020 змінила збиток прибутком

При цьому виручка енергокомпанії у 2020 році, у порівнянні з попереднім роком, скоротилася майже в 2 рази - до 55 млн грн.

Валовий прибуток за підсумком року склав майже 10 млн грн у порівнянні з валовим збитком 2 млн грн у 2019 році.

Станом на 31 грудня 2020 року, 9,16% компанії "Трест Київелектромонтаж" належало кіпрській Deelack Investments Limited, співвласником якої згідно з офіційною декларацією є голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

"Трест Київелектромонтаж" спеціалізується на наданні послуг зовнішнього освітлення і є одним з великих підрядників комунального підприємства "Київміськсвітло".

За останні роки компанія отримала держзамовлення на освітлення Києва на суму 132 млн грн, що стало предметом кримінального розслідування.

У 2020 році "Трест Київелектромонтаж" володіла ліцензією НКРЕКП на торгівлю електричною енергією, а також мала контракти з системним оператором "Укренерго", що підтверджується даними на сайті цієї держкомпанії.