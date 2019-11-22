Энергокомпании просят Зеленского остановить импорт э/э из РФ

Импорт дешевой электроэнергии из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности, его нужно остановить. Об этом говорится в обращении руководителей энергокомпаний к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Энергетики отмечают, что демпинг импортеров российской электроэнергии на украинском рынке приводит к искусственному снижению цены на ток, и отечественные энергопредприятия вынужденно останавливаются из-за неспособности конкурировать.

"С октября по ноябрь 2019 году в Украине с РФ и Беларуси было импортировано около 600 млн кВт-ч. Импорт электроэнергии привел к вынужденной остановки части энергоблоков украинских ТЭС. Через дешевый газ (74 долл/м3 в РФ, 127 долл/м3 в Беларуси – тоже с РФ) импортеры имеют возможность поставлять в Украину электроэнергию по демпинговым ценам. Именно поэтому в отдельные дни цена электроэнергии на рынке на сутки вперед снижалась до 91 коп/кВт-ч. Поскольку украинские ТЭС и ТЭЦ платят рыночные цены угля и газ, они не могут конкурировать с демпингом", – сообщают авторы обращения.

Они отметили, что в результате НЭК "Укрэнерго" в ноябре текущего года перевело все ТЭС на работу ниже минимального состава оборудования (по одному блоку или корпусу на станции), часть работников на Луганской и Криворожской ТЭС была переведена на простой, чего никогда не случалось во время осенне-зимнего периода за всю историю украинской энергетики. А с 22 ноября 2019 года на неопределенный срок в простой выходят еще 5 ТЭС с 4 тысячами работников. В свою очередь, простой ТЭС негативно сказывается на ситуации в угледобывающей отрасли.

"Поскольку ТЭС почти не работают, на их складах накапливается угля в значительно больших, чем необходимо для прохождения ОЗП, объемах. Так, по ноябрь 2019 года состав угля на ТЭС вырос почти на 85%, до 2.3 млн тонн, до конца декабря состав увеличится до 3.3 млн тонн. Как следствие, ТЭС не имеют возможности платить шахтерам за поставленный уголь – он "мертвым грузом" лежит на складе. При таких обстоятельствах уже в конце декабря будут вынуждены выйти в простой почти 50 тыс. украинских шахтеров", – прогнозируют авторы обращения.

По их мнению, такая политика ведет к катастрофе в украинской энергетике, грозит энергонезависимости страны и ее безопасности в целом. Все это происходит из-за продолжения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. Поэтому энергетики обратились к руководству государства с призывом остановить импорт.

"С целью обеспечения энергетической независимости и недопущения развала ОЭС Украины, предприятия тепловой генерации Украины обращаются к президенту, премьер-министру и СНБОУ с просьбой – остановить импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь", – отмечается в обращении.

Письмо подписано руководителями крупнейших энергогенерирующих компаний – Донбассэнерго, Центрэнерго, ДТЭК, Технова и другие.

Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил – он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

18 сентября Верховная рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус внес правку – позволить закупать импортную электроэнергию. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки.