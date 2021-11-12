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Энергоэффективность. Зеленский подписал новый закон

Автор: Анна Полисученко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об энергоэффективности. Основной целью документа является создание новых рамочных условий для стимулирования энергоэффективности во всех секторах экономики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.

Закон определяет:

  • ежегодно предусматривать в проекте закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год расходы по программам по повышению энергоэффективности не менее 1% расходной части бюджета;
  • поручение правительства разработать и утвердить государственные целевые программы энергетической модернизации жилищного фонда, предприятий-производителей тепловой энергии, предприятий водоснабжения и водоотведения.

Глава Госэнергоэффективности Валерий Безус отметил, украинцы смогут получить поддержку от государства, чтобы "утеплить дома и экономить на коммунальных счетах".

Проект по продлению соответствующей программы до 2027 года передан на рассмотрение Кабмину.

Согласно упомянутому закону, украинцы будут получать платежки за коммунальные услуги в новом формате. Теперь в них будет указываться информация о потреблении и качестве услуг, а также об энергоэффективных программах.

Больше об этом вы можете прочитать в материале "Энергоэффективность - прививка от газовой зависимости".

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Владимир Зеленский