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Енергоефективність. Зеленський підписав новий закон

Автор: Анна Полисученко

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про енергоефективність. Основною метою документа є створення нових рамкових умов для стимулювання енергоефективності у всіх секторах економіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держенергоефективності.

Законом визначено:

  • щорічно передбачати в проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатки за програмами з підвищення енергоефективності не менше 1% видаткової частини бюджету;
  • доручення уряду розробити та затвердити державні цільові програми енергетичної модернізації житлового фонду, підприємств-виробників теплової енергії, підприємств водопостачання та водовідведення.

Глава Держенергоефективності Валерій Безус відзначив, українці зможуть отримати підтримку від держави, щоб "утеплити будинки і економити на комунальних рахунках".

Проект щодо продовження відповідної програми до 2027 року передано на розгляд Кабміну.

Відповідно до згаданого закону, українці отримуватимуть платіжки за комунальні послуги в новому форматі. Тепер в них буде вказуватися інформація про споживання і якість послуг, а також про енергоефективні програми.

Більше про це ви можете прочитати в матеріалі "Енергоефективність-щеплення від газової залежності".

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Володимир Зеленський