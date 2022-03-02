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До Енергодару прямують російські війська. В місті оголосили тривогу

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Енергодар, Середа 02 березня 2022 10:30
До Енергодару прямують російські війська. В місті оголосили тривогу Фото: до Енергодару підійшли російські війська (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська прямують до міста Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС. В місті оголосили тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дмитра Орлова.

Зазначається, що зранку 2 березня до Енергодару підійшли російські загарбники. Вони вже декілька разів намагалися штурмувати Запорізьку АЕС.

"Увага!!! Прямо зараз ворог знову під’їхав до Енергодару. Звертаємося до всіх - оперативно підходьте на блокпост, ми їх не впустимо разом! Чекаємо всіх!" - закликав мер.

Також в мережі з'явилося відео, як сотні робітників атомної станції вийшли, аби зупинити загарбників.

Зазначимо, що Запорізька АЕС є найбільшої атомною станцією в Європі.

Нагадаємо, 28 лютого Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що війська нібито захопили Запорізьку атомну електростанцію. Ця інформація виявилася фейком.

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