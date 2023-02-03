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В Енергодарі вранці підірвали автомобіль місцевого колаборанта (відео)

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Запорізька область, П'ятниця 03 лютого 2023 08:41
В Енергодарі вранці підірвали автомобіль місцевого колаборанта (відео) Фото: в Енергодарі вранці вибухнув автомобіль, загинула одна людина (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 3 лютого в Енергодарі (Запорізька область) вибухнув автомобіль, усередині якого знаходилася людина. Вибух був настільки сильним, що у будинках повилітали вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гауляйтера Запорізької області Володимира Рогова.

Окупаційна влада регіону вже назвала вибух "терактом". За попередніми даними, одна людина померла.

"Сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках не тільки повилітали вікна аж до дев'ятого поверху, але й було знищено як мінімум одну машину, що стояла поряд із підірваним авто", - написав глава окупаційної адміністрації.

Оновлено 8:45.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про подробиці вибуху авто в Енергодарі. За його словами, у підірваному автомобілі був місцевий колаборант.

"Сьогодні хочу почати з того, що їх (окупантів – ред.) ліквідація йде щодня. Наприклад, сьогодні в окупованій частині Запорізької області, а саме в Енергодарі о 07:30 було знищено автомобіль, а може й не лише автомобіль одного з колаборантів". , гауляйтерів. Поки ці деталі уточнюються, трохи згодом ми про них обов'язково повідомимо", - заявив він в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму українські партизани ліквідували двох співробітників Росгвардії. Їхній автомобіль був підірваний на шляху до Сімферополя.

Також ми писали, що у Маріуполі ліквідували трьох офіцерів РФ . Партизани показали наслідки підірваного позашляховика, в якому знаходилися окупанти.

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