В Енергодарі вранці підірвали автомобіль місцевого колаборанта (відео)
Вранці 3 лютого в Енергодарі (Запорізька область) вибухнув автомобіль, усередині якого знаходилася людина. Вибух був настільки сильним, що у будинках повилітали вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гауляйтера Запорізької області Володимира Рогова.
Окупаційна влада регіону вже назвала вибух "терактом". За попередніми даними, одна людина померла.
"Сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках не тільки повилітали вікна аж до дев'ятого поверху, але й було знищено як мінімум одну машину, що стояла поряд із підірваним авто", - написав глава окупаційної адміністрації.
Оновлено 8:45.
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про подробиці вибуху авто в Енергодарі. За його словами, у підірваному автомобілі був місцевий колаборант.
"Сьогодні хочу почати з того, що їх (окупантів – ред.) ліквідація йде щодня. Наприклад, сьогодні в окупованій частині Запорізької області, а саме в Енергодарі о 07:30 було знищено автомобіль, а може й не лише автомобіль одного з колаборантів". , гауляйтерів. Поки ці деталі уточнюються, трохи згодом ми про них обов'язково повідомимо", - заявив він в ефірі телемарафону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму українські партизани ліквідували двох співробітників Росгвардії. Їхній автомобіль був підірваний на шляху до Сімферополя.
Також ми писали, що у Маріуполі ліквідували трьох офіцерів РФ . Партизани показали наслідки підірваного позашляховика, в якому знаходилися окупанти.
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