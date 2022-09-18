В Энергодаре жители сами восстановили мост, разрушенный оккупантами

Фото: в Энергодаре Запорожской области жители сами восстановили мост (t.me/riamelitopol)

В оккупированном Энергодаре Запорожской области местные жители своими силами построили понтонный мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.

"В Энергодаре местные жители своими силами восстановили понтонный мост", - говорится в сообщении. Как сообщают в местных Telegram-каналах, этот мост ранее разрушили российские солдаты, поэтому люди решили восстановить его сами, чтобы снова переправляться через реку.