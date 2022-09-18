В Енергодарі мешканці самі відновили міст, зруйнований окупантами

Фото: в Енергодарі Запорізької області мешканці самі відновили міст (t.me/riamelitopol)

В окупованому Енергодарі Запорізької області місцеві жителі самотужки збудували понтонний міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелитополь.

"В Енергодарі місцеві жителі самотужки відновили понтонний міст", - йдеться у повідомленні. Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, цей міст раніше зруйнували російські солдати, тому люди вирішили відновити його самі, щоби знову переправлятися через річку.