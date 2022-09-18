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В Енергодарі мешканці самі відновили міст, зруйнований окупантами

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Запоріжжя, Неділя 18 вересня 2022 14:59
В Енергодарі мешканці самі відновили міст, зруйнований окупантами Фото: в Енергодарі Запорізької області мешканці самі відновили міст (t.me/riamelitopol)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Енергодарі Запорізької області місцеві жителі самотужки збудували понтонний міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелитополь.

"В Енергодарі місцеві жителі самотужки відновили понтонний міст", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, цей міст раніше зруйнували російські солдати, тому люди вирішили відновити його самі, щоби знову переправлятися через річку.

Як повідомлялося, що російські окупаційні війська кілька днів поспіль не пропускали в Енергодар гуманітарні вантажі.

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