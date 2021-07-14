ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Энергодаре пытались создать параллельные "органы власти". Успели избрать "мэра"

Новина українською →
Энергодар, Среда 14 июля 2021 14:25
В Энергодаре пытались создать параллельные "органы власти". Успели избрать "мэра" Фото: СБУ разоблачила фейковый "горсовет" Энергодара (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины заблокировала создание параллельных "органов власти" в Энергодаре Запорожской области. Фейковый "городской совет" успел избрать так называемых "депутатов" и "мэра", а также хотел создать собственные суды и силовой блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, житель Запорожской области с сообщниками пытались сформировать псевдогосударственные образования. Для легитимизации "полномочий" они провели подпольные собрания и выбрали так называемых "мэра" и "депутатов" самопровозглашенного "городского совета" Энергодара.

Во время следственных действий у фигурантов нашли:

  • учредительные "документы" фейковых образований;
  • протоколы собраний "активистов";
  • компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые материалы направлены на экспертизу. Открыто уголовное дело за самовольное присвоение властных полномочий, продолжается следствие.

Фото: в Энергодаре разоблачили фейковый "горсовет" (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее в Гуляйполе Запорожской области заблокировали попытку создания фейковой "городского совета", который призывал к массовым акциям и захвату власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Энергодар Запорожская область
NEWS
Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину
Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти