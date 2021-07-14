В Энергодаре пытались создать параллельные "органы власти". Успели избрать "мэра"
Служба безопасности Украины заблокировала создание параллельных "органов власти" в Энергодаре Запорожской области. Фейковый "городской совет" успел избрать так называемых "депутатов" и "мэра", а также хотел создать собственные суды и силовой блок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.
По данным следствия, житель Запорожской области с сообщниками пытались сформировать псевдогосударственные образования. Для легитимизации "полномочий" они провели подпольные собрания и выбрали так называемых "мэра" и "депутатов" самопровозглашенного "городского совета" Энергодара.
Во время следственных действий у фигурантов нашли:
- учредительные "документы" фейковых образований;
- протоколы собраний "активистов";
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Изъятые материалы направлены на экспертизу. Открыто уголовное дело за самовольное присвоение властных полномочий, продолжается следствие.
Фото: в Энергодаре разоблачили фейковый "горсовет" (ssu.gov.ua)
Напомним, ранее в Гуляйполе Запорожской области заблокировали попытку создания фейковой "городского совета", который призывал к массовым акциям и захвату власти.