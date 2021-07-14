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В Енергодарі намагалися створити паралельні "органи влади". Встигли обрати "мера"

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Енергодар, Середа 14 липня 2021 14:25
В Енергодарі намагалися створити паралельні "органи влади". Встигли обрати "мера" Фото: СБУ викрила фейкову "міськраду" Енергодара (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України заблокувала створення паралельних "органів влади" в Енергодарі Запорізької області. Фейкова "міська рада" встигла обрати так званих "депутатів" і "мера", а також хотіла створити власні суди і силовий блок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, житель Запорізької області зі спільниками намагалися сформувати псевдодержавні утворення. Для легітимізації "повноважень" вони провели підпільні збори і обрали так званих "мера" і "депутатів" самопроголошеної "міської ради" Енергодара.

Під час слідчих дій у фігурантів знайшли:

  • установчі "документи" фейкових утворень;
  • протоколи зборів "активістів";
  • комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Вилучені матеріали направлені на експертизу. Відкрито кримінальну справу за самовільне привласнення владних повноважень, триває слідство.

Фото: в Енергодарі викрили фейкову "міськраду" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Гуляйполі Запорізької області заблокували спробу створення фейкової "міської ради", який закликав до масових акцій і захоплення влади.

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Служба безпеки України Энергодар Запорожская область
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