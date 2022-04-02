В Энергодаре прогремела серия взрывов

В Энергодаре Запорожской области, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция, прогремели взрывы. Город сейчас временно захвачен российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
"В Энергодаре серия громких взрывов", - говорится в сообщении.
Местные власти пока не комментировали ситуацию и городе.
Напомним, депутат городского совета Энергодара от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик создал "народный совет".
Также стало известно, что прибывшие в Энергодар сотрудники ФСБ допрашивают местных жителей, применяя физическую силу.
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