RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Енергодарі пролунала серія вибухів

Фото: в Енергодарі пролунали вибухи (t.me/orlovdmytro)
Автор: Наталія Юрченко

В Енергодарі Запорізької області, де знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція, пролунали вибухи. Місто наразі тимчасово захоплене російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

"В Енергодарі серія гучних вибухів", - йдеться у повідомленні.

Пізніше в місцевому Telegram-каналі повідомили, що жителі міста вийшли на мирний мітинг на підтримку України. Коли містяни почали розходитися, під’їхали автозаки окупантів. Російські військові затримували учасників мітингу.

"За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти почали блокувати мобільний зв'язок та інтернет в Енергодарі.

Фото: мітинг в Енергодарі (t.me/energodar_ukr)

Нагадаємо, депутат міської ради Енергодару від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив "народну раду".

Також стало відомо, що співробітники ФСБ, що прибули в Енергодар, допитують місцевих мешканців, застосовуючи фізичну силу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЭнергодарВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України