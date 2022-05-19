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В Энергодаре оккупанты выкрали начальника пожарной части

Фото: начальник пожарной в Энергодаре Виталий Троян (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Энергодаре Запорожской области оккупанты похитили начальника Государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ-13) Виталия Трояна. После обыска в его кабинете мужчину увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

По его словам, похищение произошло вчера, 18 мая. Около 12:00 оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника Виталия Трояна. После этого они опечатали помещение и увезли мужчину в неизвестном направлении.

По мнению сослуживцев Трояна, захватчики предлагали ему сотрудничество с оккупационными властями.

Напомним, с начала оккупации части Запорожской области в регионе российские военные похитили несколько сотен жителей региона, в том числе чиновников, политиков, журналистов и учителей.

Отметим, в Энергодаре оккупационные власти готовятся провести "референдум" о присоединении к России.

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ЭнергодарЗапорожская областьГСЧСВойна в Украине