В Энергодаре оккупанты выкрали начальника пожарной части

В Энергодаре Запорожской области оккупанты похитили начальника Государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ-13) Виталия Трояна. После обыска в его кабинете мужчину увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова .

По его словам, похищение произошло вчера, 18 мая. Около 12:00 оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника Виталия Трояна. После этого они опечатали помещение и увезли мужчину в неизвестном направлении.

По мнению сослуживцев Трояна, захватчики предлагали ему сотрудничество с оккупационными властями.