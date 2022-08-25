В Энергодаре оккупанты подожгли лес. Дым заметно даже в Никополе
В оккупированном Энергодаре российские военные подожгли лес. Дым заметили даже в Никополе, который находится на другом берегу Каховского водохранилища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.
По его словам, оккупанты жгут лес возле яхт-клуба в Энергодаре. Но пожар заметили даже жители Никополя.
"Энергодар. Орки жгут лес неподалеку от яхт-клуба и разгоняют панические настроения у людей по оба берега водохранилища", - отметил Евтушенко.
Фото: оккупанты подожгли лес в Энергодаре (скриншот google.com/maps)
Напомним, большая часть оккупированной территории Запорожской области осталась без света и воды. Мэр Энергодара заявил, что причиной стали вражеские обстрелы.
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