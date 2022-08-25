В Энергодаре оккупанты подожгли лес. Дым заметно даже в Никополе

В оккупированном Энергодаре российские военные подожгли лес. Дым заметили даже в Никополе, который находится на другом берегу Каховского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.

По его словам, оккупанты жгут лес возле яхт-клуба в Энергодаре. Но пожар заметили даже жители Никополя. "Энергодар. Орки жгут лес неподалеку от яхт-клуба и разгоняют панические настроения у людей по оба берега водохранилища", - отметил Евтушенко. Фото: оккупанты подожгли лес в Энергодаре (скриншот google.com/maps)