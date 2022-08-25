В Енергодарі окупанти підпалили ліс. Дим помітно навіть в Нікополі

В окупованому Енергодарі російські військові підпалили ліс. Дим помітили навіть в Нікополі, який знаходиться на іншому березі Каховського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.

За його словами, окупанти палять ліс біля яхт-клубу в Енергодарі. Але пожежу помітили навіть жителі Нікополя. "Енергодар. Орки палять ліс неподалік від яхт-клубу та розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища", - зазначив Євтушенко. Фото: окупанти підпалили ліс в Енергодарі (скриншот google.com/maps)