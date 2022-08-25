ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Енергодарі окупанти підпалили ліс. Дим помітно навіть в Нікополі

Новость на русском →
Енергодар, Четвер 25 серпня 2022 14:21
В Енергодарі окупанти підпалили ліс. Дим помітно навіть в Нікополі Фото: в Енергодарі окупанти підпалили ліс (en gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Енергодарі російські військові підпалили ліс. Дим помітили навіть в Нікополі, який знаходиться на іншому березі Каховського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.

За його словами, окупанти палять ліс біля яхт-клубу в Енергодарі. Але пожежу помітили навіть жителі Нікополя.

"Енергодар. Орки палять ліс неподалік від яхт-клубу та розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища", - зазначив Євтушенко.

В Енергодарі окупанти підпалили ліс. Дим помітно навіть в Нікополі

Фото: окупанти підпалили ліс в Енергодарі (скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, більша частина окупованої території Запорізької області залишилася без світла та води. Мер Енергодару заявив, що причиною стали ворожі обстріли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Энергодар Пожежа
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження