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В Энергодаре два микрорайона остались без газа

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Украина, Пятница 08 июля 2022 18:14
В Энергодаре два микрорайона остались без газа Фото: в Энергодаре два микрорайона остались без газа (wikipedia.org)
Автор: Евгений Прокопенко

Первый и второй микрорайоны Энергодара сегодня остались без газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Из-за интенсивных разрушительных обстрелов в Запорожской области еще 3 июля был поврежден участок газопровода.

"К сожалению, выполнить восстановительные работы сейчас невозможно из-за несогласия военных РФ допустить аварийную бригаду на место аварии и обеспечить режим тишины на период проведения восстановительных работ", - сказал Орлов.

По информации главы Запорожской ОВА Александра Старуха, по состоянию на вчера без газа оставались более 100 населенных пунктов области. Сегодня же газ исчез и в Энергодаре.

Напомним, в Энергодаре россияне хотят полностью отключить украинских мобильных операторов и интернет-провайдеров.

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