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В Энергодаре атаковано помещение СБУ, которое захватили оккупанты

Фото: в оккупированном Энергодаре атаковано помещение СБУ (t.me/AFUStratCom)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 12 июля в оккупированном Энергодаре атаковали здание Службы безопасности Украины, которое захватили российские войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

"Сегодня ночью дважды: примерно в 00:40 и в период с 3:40 до 04:20 во временно оккупированном Энергодаре из дронов атаковано помещение СБУ, которое заняли орки", - говорится в сообщении.

Зафиксировано прямое попадание в здание.

Российские СМИ подтверждают атаку, однако сообщают, что пострадавших нет.

Напомним, 11 июля вечером Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке Херсонской области. Рядом со складом находилось более 40 бензовозов с топливом, они также уничтожены.

Кроме того, штурмовики ВСУ нанесли три авиаудара по складам боеприпасов противника в Николаевской области.

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