Энергодар после мощного взрыва остался без света и водоснабжения, - мэр

Фото: Энергодар после мощного взрыва остался без света и водоснабжения (Getty Images)

Днем 6 сентября в Энергодаре прогремел мощный взрыв. После чего в городе пропал свет и водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Дмитрия Орлова.