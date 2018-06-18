Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети

На третьем энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт

Энергоблок №2 Южно-Украинской атомной элекстростанции подключен к энергосети после выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата. Об этом сообщает пресс-служба "НАЭК "Энергоатом".

Подключения энергоблока состоялось 18 июня 2018 года в 06:04.

"Радиационный фон на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

Отметим, 14 июня энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети для выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата.

На третьем энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

Напомним, третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от энергосистемы 7 апреля 2018 года для проведения планово-предупредительного ремонта.