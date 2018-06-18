Енергоблок №2 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі

На третьому енергоблоці триває планово-попереджувальний ремонт

Енергоблок №2 Южно-Української атомної елекстростанції підключено до енергомережі після виконання ревізії підшипника №12 та балансування турбоагрегату. Про це повідомляє прес-служба "НАЕК "Енергоатом".

Підключення енергоблоку відбулося 18 червня 2018 року о 06:04.

"Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 14 червня енергоблок №2 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для виконання ревізії підшипника №12 та балансування турбоагрегату.

На третьому енергоблоці триває планово-попереджувальний ремонт.

Нагадаємо, третій енергоблок Южно-Української АЕС відключили від енергосистеми 7 квітня 2018 року для проведення планово-попереджувального ремонту.