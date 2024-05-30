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"Енергоатому" не вистачає виробництва електроенергії для фінансування тарифу для населення

Четвер 30 травня 2024 13:41
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"Енергоатому" не вистачає виробництва електроенергії для фінансування тарифу для населення Фото: "Енергоатому" не вистачає виробництва електроенергії для фінансування тарифу для населення (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Про це заявив президент «Енергоатома» Петро Котін.

Про це заявив президент "Енергоатома" Петро Котін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"У нас не вистачає виробітку, щоб в повному обсязі зараз закривати заборгованість, яку було скорочено за попередній рік. Вона була скорочена за попередній рік на 5,8 млрд грн", - сказав він.

Котін пояснив, що зараз у "Енергоатома" в роботі 8 енергоблоків, однак на днях декілька з них будуть виведені в ремонти, через що виробітку буде надалі не вистачати для погашення боргів.

"Ми 100% ПСО оплатили за січень, за лютий. За березень 95% і за квітень 88% у нас оплачено. За травень поки що не оплачувалось", - наголосив Котін.

Він додав, що на сьогодні заборгованість по бухгалтерському обліку становить близько 1,5 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що зростаючі борги державної енергокомпанії "Енергоатом" призведуть до ускладнення відновлення енергетичної системи, яка постраждала внаслідок російських атак.

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