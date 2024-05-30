ua en ru
Чт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Энергоатому" не хватает производства электроэнергии для финансирования тарифа для населения

Четверг 30 мая 2024 13:41
UA EN RU
"Энергоатому" не хватает производства электроэнергии для финансирования тарифа для населения Фото: "Энергоатома" не хватает производства электроэнергии для финансирования тарифа для населения (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"У нас не хватает выработки, чтобы в полном объеме сейчас закрывать задолженность, которая была сокращена за предыдущий год. Она была сокращена за предыдущий год на 5,8 млрд грн", - сказал он.

Котин объяснил, что сейчас у "Энергоатома" в работе 8 энергоблоков, однако на днях несколько из них будут выведены в ремонты, из-за чего выработки будет в дальнейшем не хватать для погашения долгов.

"Мы 100% ПСО оплатили за январь, за февраль. За март 95% и за апрель 88% у нас оплачено. За май пока не оплачивалось", - подчеркнул Котин.

Он добавил, что на сегодняшний день задолженность по бухгалтерскому учету составляет около 1,5 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что растущие долги государственной энергокомпании "Энергоатом" приведут к усложнению возобновления энергетической системы, пострадавшей в результате российских атак.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
DAILY
Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес