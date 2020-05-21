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"Енергоатому" дозволили заробляти більше на продажу електроенергії

Новини » Енергетика     21.05.2020 - 11:57
"Енергоатому" дозволили заробляти більше на продажу електроенергії
Фото: Кабмін знизив частку продажів "Енергоатому" в рамках ПСО (РБК-Україна)

Кабмін знизив обов'язкову частку продажів електроенергії в рамках ПСО

Кабінет міністрів України дозволив НАЕК "Енергоатом" заробляти більше на продажу електроенергії. Компанії знизили обов'язкову частку продажів у рамках спеціальних зобов'язань.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Повідомляється, що уряд ухвалив дві постанови для стабілізації ситуації в енергетичному секторі. Зокрема, частково змінено положення про спеціальні зобов'язання учасників ринку електроенергії та порядок електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Кабінет міністрів знизив обов'язкову частку продажів електроенергії "Енергоатому" в рамках механізму ПСО і вивів компанію на ринок двосторонніх договорів. Електроенергію, що звылнилася, компанія зможе продавати на спеціальних аукціонах кінцевим великим побутовим споживачам.

Крім того, знято цінові обмеження на продаж електроенергії ДП "Гарантований покупець" і надано право продавати електроенергію за двосторонніми договорами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют. Профільне міністерство виступає за те, щоб дешеву електроенергію атомних станцій направити на майнінг, оскільки продавати її населенню нібито не рентабельно.

Відзначимо, в Україні наростає енергетична криза, головним чином, через різке зростання потужностей "зеленої" генерації і падіння споживання електроенергії. При цьому тариф на "зелену" в кілька разів вище тарифів ТЕС і АЕС.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЭнергоатомкризис
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