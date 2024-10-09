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"Енергоатом" достроково завершив ремонт на українських АЕС

Середа 09 жовтня 2024 22:02
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"Енергоатом" достроково завершив ремонт на українських АЕС Ілюстративне фото: "Енергоатом" достроково завершив ремонт на українських АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

"Енергоатом" вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС. Це сталось раніше від запланованої дати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"9 жовтня, на 11 днів раніше від запланованого, "Енергоатом" вивів із планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС. Наразі триває набір його потужності", - сказано у повідомленні.

В "Енергоатомі" зауважили, що ремонтні роботи було завершено раніше від запланованого терміну. У компанії наголосили, що саме атомні електростанції залишаються основним джерелом безперебійного електропостачання країни, вони забезпечують "більше ніж половину" всього виробництва електроенергії в Україні.

Наразі дев'ять енергоблоків "Енергоатому", які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Підготовка до опалювального сезону

З початку 2024 року Росія здійснила серію масованих атак на енергетичну інфраструктуру України, знищивши понад 80% генераційних потужностей. Це призвело до відключень світла. Хоча в липні було введено два нові енергоблоки, після нових ударів у серпні знову були запроваджені графіки відключень. У вересні ситуація стабілізувалася, і наразі світло не вимикають.

Водночас в "Енергоатомі" повідомляли, що понад сотню російських дронів та ракет пролетіло поруч з українськими атомними електростанціями менше ніж за місяць.

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Энергоатом АЕС
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