Запорізька АЕС кілька днів залежала від єдиної ЛЕП. У МАГАТЕ назвали ризики

Захоплена російськими окупантами Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) протягом кількох днів залежала від єдиної лінії електропередачі для подачі необхідної електроенергії, необхідної для охолодження шести реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Агентства.

Він наголосив, що така ситуація робить станцію дуже вразливою для подальших збоїв в енергосистемі в умовах триваючої війни РФ проти України.

Восьмий "блекаут" на станції

Гроссі зазначив, що на об'єкті минулої суботи стався вже восьмий "блекаут", внаслідок чого ЗАЕС тимчасово перейшла на аварійні дизель-генератори.

"Підключення до основної лінії електропередачі напругою 750 кВ було відновлено майже через п'ять годин, але остання резервна лінія електропередачі напругою 330 кВ все ще відключена", - сказав гендиректор МАГАТЕ.

П'ять реакторів у "холодному" режимі

Представники російської сторони розповіли експертам Агентства, що на захопленій українською АЕС ремонт планується завершити до початку наступного тижня.

До широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на Запорізькій АЕС було чотири лінії 750 кВ, а також кілька резервних варіантів.

Команда МАГАТЕ також повідомила, що 4-й реакторний блок, головні охолоджуючі насоси якого зупинялися через відключення зовнішнього електропостачання на тому тижні, знову знаходиться в режимі гарячого зупину, виробляючи тепло і пар для майданчика та Енергодару. Інші п'ять реакторів залишаються в режимі холодного зупину.

Ризик ядерної аварії

"МАГАТЕ, як і раніше, повністю зосереджено на тому, аби зробити все можливе, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час цієї руйнівної війни. Втрата зовнішнього електропостачання, що повторюється, на Запорізькій АЕС... залишається однією з наших головних проблем у цьому контексті, особливо в зимові місяці", - заявив Гроссі.

Він додав, що від ядерної аварії "ніхто не виграє", й "її необхідно уникнути".

Ситуація на підконтрольній військам РФ ЗАЕС

Нагадаємо, найбільшу в Європі українську атомну електростанцію було окуповано російськими військами навесні минулого року. Загарбники розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистеми України.

На станції знаходяться експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13 ротацію наглядачів.

Раніше в "Енергоатомі" зазначали, що "блекаути", що повторюються на ЗАЕС, можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не тільки для України, а й для інших держав.

Восьмий повний "блекаут" відбувся на окупованій Запорізькій АЕС уночі 2 грудня.