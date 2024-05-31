"Енергоатом" зменшив фінансування пільгового тарифу для населення, - Герус

Він розповів, що "Енергоатом" у березні-квітні почав зменшувати свої доходи. Причиною того стало зменшення ціни на електроенергію, яке пов’язане зі зменшенням вартості газу в Європі. Також на зменшення доходів "Енергоатома" вплинув вихід у ремонт атомних енергоблоків.

Зокрема, за травень виручка компанії була найнижча за останні 9 місяців і зменшилась на 17% в порівнянні з жовтнем минулого року.

"Це може пояснювати, чому ПСО стало менше оплачуватись на 20-25%, але якщо ПСО грошове стало менше сплачуватись на 100%, то це вже щось не те. Певне зниження платежів зрозуміле, але коли воно відбувається майже повністю, то тут хотілося б почути пояснення ситуації", - наголосив Герус.

Він додав, що така ситуація призводить до того, що по всьому енергетичному ринку починається ланцюг неплатежів.