"Энергоатом" снизил финансирование льготного тарифа для населения, - Герус

Он рассказал, что "Энергоатом" в марте-апреле начал сбавлять свои доходы. Причиной тому стало уменьшение цены на электроэнергию, связанное с уменьшением стоимости газа в Европе. Также на уменьшение доходов "Энергоатома" повлиял выход в ремонт атомных энергоблоков.

В частности, за май выручка компании была самой низкой за последние 9 месяцев и уменьшилась на 17% по сравнению с октябрем прошлого года.

"Это может объяснять, почему ПСО стало меньше оплачиваться на 20-25%, но если ПСО денежное стало меньше платиться на 100%, то это уже что-то не то. Определенное снижение платежей понятно, но когда оно происходит почти полностью, то хотелось бы здесь услышать объяснение ситуации", - подчеркнул Герус.

Он добавил, что подобная ситуация приводит к тому, что по всему энергетическому рынку начинается цепь неплатежей.