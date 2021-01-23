"Энергоатом" и "зеленые" электростанции получили отдельные источники погашения долгов, - нардеп

Фото: "Энергоатом" (из открытых источников)

Государственная компания "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопившихся перед ними долгов, что поможет преодолеть кризис неплатежей на рынке электроэнергии.

Об этом написала народный депутат Людмила Буймистер в Facebook.

По ее словам, кризис неплатежей на рынке электроэнергии может быть решен уже в ближайшее время, поскольку 22 января нардепы зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн.

"Ему, как и производителям ВИЭ, "Гарантированный покупатель" должен много денег. Вопрос долгов ГП "Гарантированный Покупатель" уже перезрел и требует немедленного решения", - написала Буймистер.

Она напомнила, что в последние недели наблюдалась ситуация, когда с использованием Кабмина и НКРЭКУ, целевые кредитные средства для зеленой энергетики пытались наспех распределить еще и на "Энергоатом".

Нардеп также добавила, что нардепы хотят избежать не целевого и незаконного распределения средств в "зеленой" энергетике, поэтому предложили определить отдельные источники погашения долгов для каждого направления энергетики.

"Для инвесторов в ВИЭ - это кредиты госбанков, для "Энергоатома" - гособлигации", - пояснила нардеп.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" установку с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.

При этом ЕБРР, один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине, обратился к председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку с беспокойством, относительно невыполнения украинскими властями обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой" энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.