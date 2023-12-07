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Енергоатом запропонував два шляхи ліквідації 17 млрд боргу компанії

Четвер 07 грудня 2023 17:33
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Енергоатом запропонував два шляхи ліквідації 17 млрд боргу компанії Фото: Енергоатом запропонував два шляхи ліквідації 17 млрд боргу компанії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Компанія Енергоатом потребує державної підтримки у процесі погашення 17 млрд заборгованості на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента компанії Петра Котіна.

"Ситуація з заборгованістю, яка виникла через те, що Запорізька АЕС у вересні попереднього року була зупинена, залишає нам заборгованість за попередній рік на сьогодні близько 17 млрд грн", - сказав Котін.

За його словами, заборгованість на початок року складала 21 млрд грн і вдалось погасити лише 4 млрд грн. Водночас з вересня накопичення боргів на ринку з боку Енергоатома не відбувається.

"Джерела погашення оцієї заборгованості в 17 млрд, його на сьогодні немає. Це може бути компенсація, що передбачається законом України про електроенергію, або це може бути вирішення питання з заборгованістю перед НАЕК "Енергоатом" за попередні періоди, так званого "старого енергоринку", - підсумував Котін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

На думку голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрія Геруса, Енергоатом має використати регуляторні покращення на ринку електроенергії України для того, щоб до прогнозних 17 млрд грн боргу на кінець року додатково зменшити заборгованість на 0,5-1 млрд грн.

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